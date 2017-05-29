СМИ: В Париже у российских журналистов сгорели ноутбуки

29.05.2017, 15:53

Несколько журналистов, прибывших в Париж для освещения российско- французской встречи на высшем уровне, остались без аппаратуры из-за скачка напряжения в пресс-центре Версаля.

Об этом сообщает российский Интерфакс.Сбой в электросети привел к тому, что у некоторых российских телевизионных и радиожурналистов сгорели ноутбуки и зарядные устройства для телефонов.

Сотрудники дворца объяснили случившееся "ветхостью коммуникаций" в Версале.

Технические службы дворца пообещали оперативно устранить неисправность, но о компенсациях за вышедшую из строя аппаратуру речи не идет. На данный момент в пресс-центре Версаля работает более 200 журналистов.

Путин приедет в Париж 29 мая для посещения выставки в Версале и встречи с Макроном. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.