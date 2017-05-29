ГПС: для поездок без виз детям тоже нужен биометрический паспорт

29.05.2017, 15:56

Детям, чтобы ездить в Европу без визы, обязательно нужно иметь биометрический загранпаспорт, напоминает Государственная пограничная служба Украины.

"Чтобы ездить в Европу без визы, обязательно нужно иметь биометрический загранпаспорт гражданина Украины. Такая же норма касается и детей", - отметили в ГПС.Безвиз: куда и как можно недорого поехать?

При этом паспорт для выезда за границу детям до 16 лет оформляется сроком на 4 года. После 16 лет выдаются паспорта с полным сроком действия - на 10 лет, добавили в ведомстве.

Там также отметили, что до 12 лет дети не сдают отпечатки пальцев, однако такой паспорт "сохраняет статус биометрического и дает разрешение на безвизовый въезд в ЕС". Об этом сообщает BBC Украинская служба

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