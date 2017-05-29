В КГГА назвали причиной прорыва трубы в Голосеевском районе гидравлические испытания

29.05.2017, 16:49

Киевская городская государственная администрация констатирует отсутствие пострадавших в результате прорыва водопроводной трубы в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщил заместитель председателя ведомства Петр Пантелеев. "Пострадавших нет", - сообщил он. По его словам, прорыв произошел на теплотрассе.

Предварительно причиной прорыва Пантелеев назвал проведение гидравлических испытаний.

Здание и автомобили повреждены в результате прорыва водопроводной трубы в Голосеевском районе Киева.

Тем временем компания "Киевэнерго" констатирует отключение 3 994 потребителей в Киеве от горячего водоснабжения в связи с проведением гидравлических испытаний и плановых отключений по состоянию на 29 мая. Об этом сообщают "Українські Новини".