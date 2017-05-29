Розенко: Проект пенсионной реформы нуждается в доработке

29.05.2017, 17:00

Правительственный проект пенсионной реформы нуждается в существенной доработке, заявил журналистам вице-премьер-министр Павел Розенко в Киеве.

Розенко отметил, что к обсуждению пенсионной реформы должен быть привлечен большой круг экспертов, в частности, представителей работодателей и профсоюзов, которые еще не видели варианта пенсионной реформы.

По мнению вице-премьера, пенсионная реформа должна предусматривать не только изменение солидарной системы, но и введение накопительной.

Кабинет министров Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе и направил его на рассмотрение Национального совета реформ при президенте Украины.

Правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 миллиона украинцев на сумму от 200 до 1000 гривень, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Пенсионная реформа не предусматривает повышения пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет - в 65 лет. В то же время, люди с отсутствующим страховым стажем смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа. При этом правительственный вариант реформы предусматривает возможность покупки до 5 лет страхового стажа. Если бы докупать страховой стаж по этим правилам можно было сейчас, за первый год надо было бы уплатить 16 896 гривень.

Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий, которая привязывает его к объему взносов в Пенсионный фонд в течение жизни.

Ранее в МВФ заявляли, что Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включающей повышение эффективного пенсионного возраста. Об этом сообщает УНИАН.