Защита Януковича просит вернуть дело в военную прокуратуру

29.05.2017, 17:03

Защита беглого экс-диктатора Виктора Януковича просит вернуть дело о госизмене в военную прокуратуру и не рассматривать его по сути.

Такое заявление сделал адвокат Игорь Федоренко. По словам Федоренко, обвинительный акт был составлен незаконно - лицу, которое еще не получило статус подозреваемого.

Адвокат пояснил, что ни сообщение о подозрении, ни памятки о процессуальных правах Януковичу не вручены.

Перед этим суд несколько раз пытался выяснить позицию защиты по поводу рассмотрения дела по сути, специального судебного производства и суда присяжных для Януковича.Однако адвокаты избегали прямого ответа на этот вопрос, то ходатайствуя о переносе заседания, то подавая многочисленные жалобы.

28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене. 15 декабря Печерский районный суд Киева разрешил задержать Януковича и доставить его в суд, 20 января 2017 года суд дал разрешение на заочное расследование против экс-диктатора.

14 марта прокуратура передала в суд обвинительный акт против Януковича. Его подозревают в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК.

Ранее в ходе заседания адвокаты Януковича заявили, что глава ГПУ Юрий Луценко якобы имеет возможность влиять на работу суда из-за наличия дисциплинарного дела против председательствующего судьи. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.