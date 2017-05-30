30.05.2017, 10:21

29 мая под председательством Вице-премьер-министра Украины Павла Розенко состоялось заседание Национального трехстороннего социально- экономического совета.

Участники заседания рассмотрели вопросы о состоянии, проблемах и перспективах развития системы образования, о подготовке рабочих кадров для отраслей экономики с учетом потребностей рынка труда, а также вопросы реформирования системы здравоохранения и обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими услугами.

"И сфера образования, и сфера здравоохранения - среди важнейших приоритетов Правительства, - сказал Павел Розенко, открывая заседание. - Убежден, что качественное образование является залогом для развития как экономики Украины, так и других сфер".

Павел Розенко отметил, что Правительство уделяет значительное внимание реформированию системы здравоохранения. "Мы работаем как над глобальными вопросами реформирования системы, так и над внедрением конкретных программ", - отметил он.

По результатам обсуждения указанных вопросов Национальный трехсторонний социально-экономический совет принял соответствующие решения.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.