Дело пранкера Седюка передано в суд

30.05.2017, 13:09

Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении скандального пранкера Виталия Седюка. Любитель эпатажных выходок частично оголился на сцене "Евровидения" и помешал выступлению певицы Джамалы. Вечером 13 мая Седюк был задержан правоохранителями.

Дело по существу будет рассматриваться в Днепровском районном суде Киева. Обвинительный акт составлен по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Скандальная выходка во время проведения международного песенного конкурса "Евровидение 2017" может грозить хулигану пятью годами лишения свободы. Минимальная санкция, предусмотренная статьей, - штраф. Об этом сообщают "Факты и комментарии".