ГФС обыскала офис компании-разработчика ПО для электронного декларирования

30.05.2017, 14:03

Сотрудники Государственной фискальной службы проводят обыски в офисе компании "Миранда", которая разрабатывала программное обеспечение системы электронного декларирования, в Мироновке (Киевская область).

Об этом сообщил бывший руководитель компании Юрий Новиков. "В офисе "Миранды" и у меня проходят обыски. Есть решение суда", - сказал он. По словам Новикова, "Миранда" подозревается в неправильной уплате налогов.

Также он связывает обыски с тем, что "Миранда" разрабатывала программное обеспечение системы электронного декларирования.

В понедельник, 29 мая, СБУ провела обыски вкиевском и одесском офисах "Яндекс.Украина" по делу о госизмене. Суд арестовал 12 из 23 задержанных бывших руководителей налоговых органов. Об этом сообщают "Українські Новини".