В столице запретили продавать вяленую рыбу промышленного производства

30.05.2017, 14:28

Временный запрет на реализацию вяленой рыбы промышленного производства был введен в Киеве из-за нескольких случаев отравления людей, передает пресс- служба Главного управления Госпотребслужбы в Киеве.

Кроме этого, людей, которые уже купили рыбу, призывают ее не употреблять в целях безопасности.

"По состоянию на 18.00 29.05.2017 г в г. Киеве существует временный запрет на реализацию указанной продукции, гражданам, ее приобрели, настоятельно рекомендуется воздержаться от употребления в пищу до выяснения обстоятельств", - сказано в сообщении.

Помимо этого, как сообщил "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" в Киеве был зарегистрирован один летальный случай заболевания ботулизмом и два случая заболевания ботулизмом у жителей Киева, которые употребляли в пищу вяленую рыбу промышленного производства, приобретенную в торговой сети города.

Известно, что летальный случай заболевания ботулизмом зарегистрирован у гражданина 1976 года рождения, который, по словам жены, употреблял в пищу вяленую рыбу (леща) промышленного производства. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".