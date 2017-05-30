СМИ: "ВКонтакте" закроет свой киевский офис

30.05.2017, 15:48

Социальная сеть "ВКонтакте" приняла решение закрыть свой офис в Киеве. Компания собирается сократить часть сотрудников, а части предложат перейти в московский офис компании, пишет ресурс vc.ru, ссылаясь на свои источники в компании.

При этом по данным издания, официальный представитель "ВКонтакте" Евгений Красников не смог подтвердить эту информацию.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В частности, провайдерам запретили предоставлять доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и всем сервисам Yandex и Mail.Ru. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".