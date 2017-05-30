МИД Украины назвал возможные причины отказа во въезде в страны ЕС

30.05.2017, 16:00

В Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины назвали условия, при которых гражданину Украины может быть отказано в пересечении границы со странами ЕС.

Согласно сообщению, запрет может быть применен, если гражданин: находится в списке лиц, представляющих угрозу общественному порядку, общественному здоровью или внутренней безопасности; - находится в списке лиц, въезд которых, хотя бы в одной стране ЕС, запрещен; осужден в любой стране ЕС за преступления, которые предусматривают уголовное наказание в виде лишения свободы сроком минимум на один год; является объектом решения о выдворении из страны, которое принимается, в частности, в случаях нелегального пребывания; если есть доказательства участия в преступной деятельности или доказательства наличия умысла участвовать в подобной деятельности; если не имеет всех необходимых подтверждающих цель поездки документов.

Совет ЕС окончательно утвердил визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу 11 июня 2017 года. Для выезда за границу украинцам необходимо предоставить биометрический (с чипом) заграничный паспорт. Паспорта старого образца с открытой визой также действуют до окончания срока визы. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".