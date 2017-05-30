Непогода добралась до Киева

30.05.2017, 17:04

Шквальный ветер и ливни добрались до некоторых районов столицы.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook. Так, на улице Смольной в районе метро "Васильковская" дерево упало на несколько припаркованных машин. По информации ТСН, повреждены не менее 5 авто.

Неподалеку от метро "Демеевская" ливнем затопило улицу Кировоградскую.

В Киеве и области до конца вторника прогнозируют грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Кроме того, спасатели предупреждают, что завтра, 31 мая, в западных областях Украины пройдут дожди с грозами, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает УНИАН.