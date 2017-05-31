Этот день в истории: 31 мая

31.05.2017, 09:56

Предлагаем дайджест основных событий и дат 31 мая.

1223 - в битве при Калке войсками Субэдея разбито русско-половецкое войско.

1594 - умер Якопо Робусти Тинторетто, живописец венецианской школы позднего Ренессанса.

1809 - умер Франц Йозеф Гайдн, австрийский композитор, представитель венской классической школы.

1815 - провозглашено создание Нидерландского королевства.

1836 - в Англии запатентован гребной винт.

1859 - на Часовой башне Вестминстерского дворца в Лондоне запущены часы, ныне известные как Биг-Бен.

1868 - в окрестностях Парижа в парке Сен-Клу прошла первая в мире велогонка.

1879 - в Берлине открылась первая в мире электрическая железная дорога и продемонстрирован первый электропоезд, сконструированный Вернером фон Сименсом.

1884 - американский врач Джон Харви Келлог запатентовал кукурузные хлопья.

1902 - окончание англо-бурской войны (1899-1902 гг.).

1918 - объявлено о политическом союзе чехов и словаков, который привёл к образованию в октябре того же года независимой Чехословацкой республики.

1930 - родился Клинт Иствуд, американский киноактёр и режиссёр.

1941 - в Германии готический шрифт заменён на латинский.

1949 - родился Том Беренджер (Томас Майкл Мур), американский киноактёр.

1942 - в блокадном Ленинграде прошёл футбольный матч между Динамо и ЛМЗ.

1952 - открытие Волго-Донского судоходного канала.

1976 - родился Колин Фаррелл, ирландский киноактёр.

1997 - Борис Ельцин и Леонид Кучма подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной.

2002 - в Японии и Южной Корее стартовал Чемпионат мира по футболу.

2009 - умер В.М.Невинный, советский актёр театра и кино.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.