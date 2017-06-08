Шесть украинских вузов вошли в ТОП-1000 университетов мира

08.06.2017, 15:57

Шесть украинских университетов попали в рейтинг 1000 лучших университетов мира по версии QS, сообщает ТСН.

Так, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина занял 401 место, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 411 место, Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 501 место.

Немного дальше разместился Национальный технический университет "Харьковский политехнический университет", на 701 месте. 801 место получили Донецкий национальный университет имени Василия Стуса и Сумской государственный университет.

В свою очередь, лучшим вузом мира признан Массачусетский технологический институт. За ним следуют Стэнфордский и Гарвардский университеты. На четвертой строчке покоится Калифорнийский технологический институт, а замыкает ТОП-5 заведений - Кембриджский университет. Об этом сообщает УНИАН.