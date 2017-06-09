09.06.2017, 13:43

Министр образования и науки Лилия Гриневич рассказала об особенностях вступительной кампании-2017. Легче всего будет поступить на естественнонаучные или технические специальности, сложнее - в медицинские ВУЗы. Об этом Гриневич сообщила, выступая в парламенте.

"Мы предусматриваем максимальное увеличение на 10% госзаказа для тех ВУЗов, в которых будет высокий конкурс. В этом году мы увеличиваем мотивацию для вступления на естественнонаучные и технические специальности. После зачисления льготников, весь остаток госзаказа мы направим на эти специальности", - сказала она.

Гриневич отметила, что этом году увеличиваются требования к врачебным специальностям. По представлению министерства здравоохранения, поступать на врачебные специальности смогут только те, у кого балл в каждом сертификате не менее 150.

Министр сообщила, что будут засчитываться сертификаты 2016 и 2017 годов.

"Также вводятся региональный, отраслевой и сельский коэффициент. Мы помогаем детям из сел, а также тем, кто хочет поступать в региональные ВУЗы. Результат абитуриентов будет увеличиваться на определенный коэффициент в зависимости от региона. Отраслевой коэффициент 1,3 будет применяться к тем, кто будет поступать на инженерно-технические, естественнонаучные, математические и другие остро дефицитные специальности", - пояснила она.

Гриневич подчеркнула, что в первую очередь по результатам ВНО будут зачисляться дети участников АТО, дети погибших участников АТО и героев Небесной сотни будут обеспечены местами госзаказа.

Право на поступление по собеседованию получат инвалиды войны, чернобыльцы и те, у кого есть инвалидность. По экзаменам, а не по результатам ВНО смогут поступать участники боевых действий, сироты, и те, кто по состоянию здоровья не может проходить ВНО. Выбирать между экзаменом и ВНО смогут абитуриенты из неподконтрольных власти регионов или оккупированного Крыма.

Гриневич напомнила, что Рада выделила 1000 мест госзаказа для абитуриентов из Крыма в ВУЗах четырех областей Украины.Также она сообщила, что при поступлении в магистратуру экзамен по иностранному языку будет автоматически засчитываться для тех, у кого есть сертификаты международных тестов. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.