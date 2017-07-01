Суд арестовал фигуранта дела о схемах Курченко

01.07.2017, 14:00

По ходатайству прокуратуры Одесской области суд избрал меру пресечения для фигуранта дела о преступных схемах Сергея Курченко в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Подозреваемому инкриминируются участие в преступной организации, пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и пособничество в злоупотреблении служебным положением.

По данным следствия, подозреваемый занимался подбором команды на танкеры, купленные Курченко для незаконных оборудок с нефтепродуктами.

Задержан фигурант "дела Курченко" был 29 июня в Киеве. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.