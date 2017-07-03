Задержан мужчина с паспортом РФ и видео расстрела бойцов ВСУ

03.07.2017, 18:21

Сегодня, 3 июля, ночью в пункте пропуска Гоптовка пограничники Харьковского отряда задержали мужчину с двумя паспортами - Украины и России. В его ноутбуке обнаружено видео расстрела украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

В Госпогранслужбе считают, что задержанный, "скорее всего, причастен к российским бандформированиям".

В ГПСУ сообщили, что во время прохождения пограничного контроля 59-летний мужчина предоставил для проверки паспорт гражданина Украины. Однако при этом он заметно нервничал. При осмотре его вещей были обнаружены также внутренний паспорт гражданина РФ, фотографии незаконных вооруженных формирований и ноутбук с видео, на котором зафиксирован расстрел военнослужащих ВСУ и фотографии с надругательством над государственными символами Украины.

Задержанный передан сотрудникам СБУ.

"В СБУ и Нацполицию направлено уведомление для внесения в ЕРДР информации об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 258 (Создание террористической группы, организации) и ст. 338 (Надругательство над госсимволикой) УК. Сейчас фильтрационные мероприятия продолжаются", - сказано в сообщении.

30 июня, около двух часов ночи на берегу Перекопского залива в Херсонской области были задержаны двое кадровых военнослужащих ФСБ РФ. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.