Задержан грабитель банков, который оставлял шоколадки кассирам

04.07.2017, 16:06

Столичная полиция задержала грабителя банков, который совершил более 30 ограблений. Он оставлял на месте преступления шоколадки для кассиров, а часть награбленного, по его словам, тратил на благотворительность.

Об этом во время брифинга заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Он отметил, что полиция искала злоумышленника 1,5 года.

Грабителем оказался мужчина 1967 года рождения, который в начале 80-х уже привлекался к уголовной ответственности. Он работал в сфере рекламы, выезжал за границу, но покинул бизнес.

По словам Крищенко, злоумышленник признался в совершении более 30 преступлений в разных городах Украины. "Мы на это время обоснованно доказываем совершение 14 разбойных нападений на протяжении 10 лет, по которым собраны доказательства и по которым после проведения первоочередных следственных действий преступнику сообщат о подозрении", - сказал начальник столичной полиции.

Крищенко отметил, что во время допроса грабитель заявил, что проводил "экспроприацию и грабил награбленное". Также он утверждает, что часть средств тратил на благотворительность. У злоумышленника был изъят пистолет с признаками переработки. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.