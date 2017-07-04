Диверсант, взорвавший мост через Северский Донец, приговорен к 10 годам заключения

04.07.2017, 16:09

Лисичанский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Лисичанска (Луганская область) за подрыв моста через реку Северский Донец в 2014 году.Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области.

"Приговором Лисичанского городского суда местный житель признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса, и ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сказано в нем.

Было установлено, что в апреле 2014 года мужчина вступил в сговор с другими лицами с целью подорвать опорные балки сообщавшего Лисичанск и Северодонецк (оба - Луганская область) автомобильного моста через Северский Донец.

В результате подрыва самодельного взрывного устройства мост был поврежден, стоимость восстановительных работ составила более 1 млн евро.

В отношении сообщников осужденного открыто отдельное производство.

Ранее один сотрудник СБУ погиб и три человека ранены в результате подрыва автомобиля в Донецкой области. Подрыв расследуют как теракт. Об этом сообщают "Українські Новини".