Диверсант, взорвавший мост через Северский Донец, приговорен к 10 годам заключения

Лисичанский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Лисичанска (Луганская область) за подрыв моста через реку Северский Донец в 2014 году.Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области.
"Приговором Лисичанского городского суда местный житель признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса, и ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сказано в нем.
Было установлено, что в апреле 2014 года мужчина вступил в сговор с другими лицами с целью подорвать опорные балки сообщавшего Лисичанск и Северодонецк (оба - Луганская область) автомобильного моста через Северский Донец.
В результате подрыва самодельного взрывного устройства мост был поврежден, стоимость восстановительных работ составила более 1 млн евро.
В отношении сообщников осужденного открыто отдельное производство.
Ранее один сотрудник СБУ погиб и три человека ранены в результате подрыва автомобиля в Донецкой области. Подрыв расследуют как теракт. Об этом сообщают "Українські Новини".