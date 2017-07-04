Европарламент расширил торговые преференции для Украины

04.07.2017, 16:31

Европарламент сегодня, 4 июля, проголосовал за предоставление Украине дополнительных торговых преференций. Как сообщается на официальном сайте Европарламента, преференции вводятся как дополнение к соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

"Мы достигли согласия во время триалога, потому что Украина рассчитывает на нашу поддержку. Мы должны помнить, что украинское правительство пытается проводить реформы на фоне последствий нелегальной аннексии Крыма, а также военного конфликта на востоке, спровоцированного Россией. Предоставляя новые преференции, мы хотим поддержать продолжение реформ и дать толчок для увеличения объемов торговли", - сказал докладчик по украинскому вопросу евродепутат Ярослав Валеса.

Согласно достигнутым договоренностям, квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут увеличены, но не в том объеме, как раньше это предлагалось Европейской комиссией, мочевину из предложений исключили.

В частности, установлены следующие годовые квоты: для меда - 2,5 тыс. тонн, томатов обработанных - 3 тыс. тонн, пшеницы - 65 тыс. тонн, кукурузы - 625 тыс. тонн, ячменя - 325 тыс. тонн.

Преференции будут введены на срок до трех лет в качестве дополнения к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Согласно процедуре, решение Европарламента должен утвердить Совет ЕС.

1 июня Европарламент принял предварительное решение о расширении торговых преференций для украинских товаров. Окончательное решение должны были проработать Европарламент, Еврокомиссия и Совет ЕС.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ".