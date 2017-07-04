В столице обстреляли аварийную бригаду Киевгаза

04.07.2017, 17:00

Во время выполнения аварийных работ в Подольском районе Киева на бригаду Киевгаза напали вооруженные люди. Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

"Работники ОАО Киевгаз подверглись безосновательному нападению от вооруженных злоумышленников, в результате чего сотрудник компании был ранен выстрелом в ногу", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 3 июня 2017 года в 21:10 на улице Абрикосовая во время выполнения дежурной бригадой аварийных работ по врезке в газопровод.

Нацполиция оперативно задержала нападавших, жизни пострадавшего работника ничего не угрожает. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.