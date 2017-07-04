"Нафтогаз" и "Газпром" проводят переговоры по взаимным претензиям

04.07.2017, 17:03

"Нафтогаз Украины" и "Газпром" во исполнение отдльного решения Стокгольмского арбитража проводят серию переговоров, чтобы попытаться прийти к соглашению об изменениях к контракту и окончательных расчетов между сторонами.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза". "Переговоры проходят на нейтральной территории. Отдельное решение Трибунала при арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма от 31 мая 2017 г. содержит принципы, по которым должна быть рассчитана сумма ретроактивной компенсации за переплаты, осуществленные "Нафтогазом", а также цена, которая должна быть применена к любым объемам газа, полученным "Нафтогазом", но не оплаченным в полном объеме", - сказано в сообщении.

Если в ходе переговоров "Нафтогаз" и "Газпром" не придут к согласию относительно новых формулировок и определения подлежащих выплате сумм, окончательное решение примет арбитраж.

Ранее сообщалось, что глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Стокгольмский арбитраж постановил взыскать с НАК Нафтогаз Украины более $1,7 млрд. В свою очередь "Нафтогаз Украины" опроверг эту информацию. "Отдельное решение арбитража от 31 мая 2017 г. не указывает, что "Нафтогаз" должен "Газпрому" $1,7 млрд или любую другую сумму. Или что Газпром что-то должен Нафтогазу", - заявили в компании.

"Трибунал предложил "Нафтогазу" и "Газпрому" попробовать договориться о суммах. Такие переговоры пока продолжаются. Если стороны не придут к соглашению, ожидается, что суд определит суммы самостоятельно", - заявили в "Нафтогазе". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.