05.07.2017, 13:49

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

В рамках визита глава правительства планирует провести двусторонние встречи с Премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и Государственным секретарем Великобритании по иностранным делам Борисом Джонсоном, принять участие в заседании Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития, а также провести переговоры с Президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти и Министром иностранных дел Канады Христей Фриланд.

Ключевое событие визита - большой деловой форум, посвященный ходу реформ в Украине, в рамках которого глава правительства встретится с руководителями ведущих британских компаний и инвестиционных фондов. Кроме того, Владимир Гройсман примет участие в инвестиционной конференции Dragon Capital.

Премьер-министр также встретится с лидерами украинской общины и духовенства в Великобритании.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ".