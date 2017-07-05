"Нафтогаз" за полгода уплатил в госбюджет 68 миллиардов гривень

05.07.2017, 14:17

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" за первое полугодие 2017 года уплатил в государственный бюджет 67,5 млрд грн налогов и дивидендов, тогда как за весь 2016 год эта сумма составила 74 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"За первые шесть месяцев 2017 группа "Нафтогаз" уплатила в государственный бюджет 67,5 млрд грн налогов (согласно оперативным данным по состоянию на 4 июля) и дивидендов. Эта сумма почти равна суммам, уплаченным группой в государственный бюджет за весь 2016 (74 млрд грн)", - заявили в пресс- службе, добавив, что поступления от "Нафтогаза" составили 17% доходной части бюджета в первом полугодии этого года.

Отмечается, что уплаченной суммы более чем достаточно для выплаты государством субсидий населению на покрытие стоимости газа.

Также в "Нафтогазе" отметили, что постоянные и существенные задержки оплат стоимости уже проданного госхолдингом газа создают риски для накопления запасов газа, которые будут необходимы для прохождения Украиной отопительного сезона 2017-2018 годов.

"Нафтогаз Украины" в 2016 году получил 26,5 млрд грн чистой прибыли, тогда как в 2015 году компания получила 27,7 млрд грн чистого убытка. В конце июня 2017 года "Нафтогаз" завершил перечисление в госбюджет дивидендов за 2016 год в размере 13,3 млрд грн.

В конце мая в госхолдинге заявляли, что со стороны облгаз-сбытов (покупателей газа для нужд населения) перед "Нафтогазом" накопилось более 1 млрд долл. долгов.

НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС. Об этом сообщает УНИАН.