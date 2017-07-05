За вымогательство СБУ задержала руководителя общественной организации по защите экологии

05.07.2017, 15:04

Вымогатель требовал 160 тысяч гривень от руководителя одного из предприятий, которое проводит очистку водоемов на территории Киевщины, за несоздание препятствий в его деятельности.

Главу одной из общественных организаций по вопросам защиты экологии и здоровья разоблачила на рэкете Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Киевской области.

Вымогатель требовал 160 тысяч гривен от руководителя одного из предприятий, проводит очистку водоемов на территории Киевщины, за несоздание препятствий в его деятельности.

В случае отказа злоумышленник угрожал повредить имущество предпринимателя и блокировать работу техники. Правоохранители задержали вымогателя во время получения части дани в сумме 34 тысячи гривень. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении. Об этом сообщает УНИАН.