Южно-Украинская АЭС подключила к сети третий энергоблок

05.07.2017, 15:12

Южно-Украинская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подключила к сети третий энергоблок после завершения среднего планово-предупредительного ремонта. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"4 июля в 22:27 третий энергоблок Южно-Украинской АЭС подключен к энергосистеме Украины после завершения среднего планово-предупредительного ремонта. Нагрузка энергоблока выполняется с регламентной скоростью", - говорится в сообщении.

Согласно информации "Энергоатома", радиационная обстановка на атомной станции соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений.

"На 4 июля 2017 года (радиационный фон) составляет 0,12 микрозиверта в час. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений", - добавили в пресс-службе.

2 апреля 2017 года третий энергоблок Южно-Украинской АЭС был отключен от энергосистемы для проведения среднего планово- предупредительного ремонта (ППР) продолжительностью 103 суток.

Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь - гидроагрегат No3). Об этом сообщает УНИАН.