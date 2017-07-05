Из-за пищевых отравлений открыто 21 уголовное производство

05.07.2017, 15:14

С начала 2017 г. Госпотребслужба расследовала 79 вспышек острых кишечных инфекционных заболеваний, в результате которых пострадал 941 человек, из которых 750 детей. Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы.

В ходе санитарно-эпидемиологических расследований в правоохранительные органы направлены материалы по 46 делам, открыто 21 уголовное производство.

За аналогичный период 2016 г. было зарегистрировано 70 вспышек подобных заболеваний, в результате которых пострадало 1602 человека, из них 816 детей.

Также были расследованы 49 случаев заболевания ботулизмом, среди которых 33 связаны с употреблением рыбной продукции, в том числе пятеро пострадавших умерли (в Донецкой, Черкасской, Сумской, Полтавской областях и Киеве). Ранее сообщалось о шести погибших, но по результатам проведенных исследований умершему жителю Одессы предварительный диагноз "ботулизм" был снят.

В ходе санитарно-эпидемиологических расследований причин и условий, приведших к возникновению и распространению инфекционных болезней, установлено, что основными причинами, которые способствовали возникновению вспышек и пищевых отравлений, были грубые нарушения санитарного законодательства, а именно: технологии приготовления блюд, сроков и температурного режима при хранении сырья и готовой продукции, дезинфекционного режима, правил личной гигиены лицами, принимавшими участие в приготовлении блюд, несоблюдение товарного соседства при хранении пищевых продуктов, нарушение сроков прохождения медицинских осмотров работниками и приобретение продуктов питания в местах несанкционированной торговли. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.