Запасы угля для отопительного сезона в 2 раза превышают показатель прошлого года

06.07.2017, 16:24

Украина в ходе подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов накопила на складах теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей 2,7 млн тонн угля, что в 2 раза больше, чем в это же время в прошлом году.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил профильный вице-премьер-министр Владимир Кистион.

Также Кистион отметил, что кибератаки на компьютерные системы инфраструктурных компаний заставили правительство повысить внимание к информационной инфраструктуре и киберзащите, особенно энергетической сферы.

Ранее Кистион заявлял, что Украина для прохождения следующего отопительного сезона должна накопить к середине октября 2017 года 1,8 миллиона тонн антрацита и 2-2,2 миллиона тонн угля газовых марок.

Масштабная кибератака на государственные учреждения, объекты, финансового, энергетического транспортного сектора, а также частные предприятия состоялась 27 июня 2017 года с помощью вредоносного программного продукта Petya.A, который блокировал работу компьютерных систем, шифровал данные и требовал выкуп. Комментируя это событие, в Минэнергоугля сообщили, что кибератака не повлияла на работу украинской энергосистемы. Об этом сообщает УНИАН