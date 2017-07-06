Хакеры, создавшие вирус Petya, сделали первое заявление

06.07.2017, 16:54

С момента активации вируса Petya хакеры впервые написали официальное заявление и обратились к жертвам кибератаки.

Неизвестный, представившийся одним из создателей вируса, написал требования по оплате за расшифровку всех заблокированных компьютеров. Об этом сообщает Ain.ua.

Неизвестный, который выступил от имени создателей вируса, запостил ко всем пострадавшим обращение. По его словам, для расшифровки файлов (но не загрузочных дисков) нужно заплатить ему по 100 биткоинов.

Курс 100 биткоинов на момент написания этого сообщения был примерно $ 256 тыс. В том сообщении не указан кошелек, но есть ссылка на чат в даркнете, где пользователи могут с хакером (или хакерами) связаться. Об этом сообщают "Українські Новини".