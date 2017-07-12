За полгода СБУ завела 34 дела на администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"

12.07.2017, 09:22

В течение января-июня 2017 года Служба безопасности Украины возбудила 34 уголовных производства в отношении владельцев или администраторов сообществ в российских социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что лица, которые стали фигурантами производств, распространяли призывы к свержению конституционного строя и государственной власти, проведению массовых беспорядков и других противоправных действий.

27 пользователям соцсетей вынесены обвинительные приговоры суда за преступления, предусмотренные ст. 109 (свержение конституционного строя), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

15 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года о физических и юридических лицах, против которых вводятся антироссийские санкции на срок от одного года до трех лет.

В санкционном списке оказались, в частности, социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Об этом сообщает УНИАН.