В Google появится персонализированная новостная лента

20.07.2017, 13:40

Главная страница Google - Google.com - получит персонализированную новостную ленту, похожую на ту, которую пользователи видят в Facebook.

В Google рассказали, что в ней будет отображаться контент, который может заинтересовать пользователей перед тем, как они будут переходить в графу поиска. В частности, там будут новости, статьи, видео и музыка, которые будут отбираться на основе истории поисковых запросов.

Пользователи также получат возможность "зафолловить" интересные темы в результатах поиска, чтобы они появлялись в их новостной ленте.

При этом в компании говорят, что новости и статьи в ленте будут подбираться из разных источников, чтобы избежать эффекта "пузыря", когда пользователи видят только материалы, освещающие определенную точку зрения.

Аналитики говорят, что нововведение может помочь Google конкурировать с другими интернет-гигантами.

"Google очень заинтересована в том, чтобы сделать поиск как можно более полезным, - считает аналитик компании Enders Analysis Маттиа Литтунен. - Новостная лента Facebook - их главный конкурент. Она конкурирует с другими способами доступа к контенту".

Google тестировала упрощенную версию своей новостной ленты для своего приложения с декабря прошлого года. Полноценная версия станет доступной сначала для пользователей из США.

По данным аналитической компании Alexa Internet, сегодня Google.com - самый посещаемый сайт в мире.

"Google давно ведет долгосрочный проект, который заключается в предвидении потребностей пользователей. Это шаг, который позволит им быть уверенными в том, что люди больше никуда не пойдут за информацией", - отметил г-н Литтунен. Об этом сообщает BBC Украинская служба.