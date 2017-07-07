"Энергоатому" выдали лицензию на строительство хранилища для отработавшего ядерного топлива

07.07.2017, 16:43

Государственная инспекция по ядерному регулированию выдала "НАЭК "Энергоатом" лицензию на строительство и ввод в эксплуатацию Централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива, сообщает пресс-служба Госатомрегулирования.

"На сегодня эксплуатирующей организацией ("Энергоатомом") все предусмотренные ядерным законодательством условия для безопасного строительства и ввода в эксплуатацию ЦХОЯТ - выполнены... С целью развития энергетической независимости нашего государства и экономии бюджетных средств - Госатомрегулирования в установленном порядке приняла решение о выдаче лицензии на сооружение и ввод в эксплуатацию объекта", - цитируется в сообщении глава инспекции Борис Столярчук.

По его словам, технологии американской компании Holtec International, которые используются при строительстве этого хранилища, уже подтвердили свою надежность и безопасность в других странах - Швеции, Бельгии и Испании.

В начале июня 2017 года Кабмин утвердил проект строительства ЦХОЯТ, куда будет поступать отработавшее ядерное топливо с украинских АЭС, оператором которых является "Энергоатом". По данным Минэнергоугля, в этом хранилище будет в течение 100 лет безопасно храниться ядерное топливо с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. Из-за отсутствия собственного хранилища Украина вынуждена каждый год тратить около 200 млн долл. на оплату услуг по вывозу и переработке отработавшего ядерного топлива на территории России.

По данным "Энергоатома", контракт на строительство хранилища предусматривает, что компания Holtec International будет поставлять специальное оборудование для сухого хранения отработавшего ядерного топлива и его транспортировки, а также предоставит Украине технологии, которые будут применены как на энергоблоках АЭС, так и при перевозке ОЯТ с АЭС в ЦХОЯТ, а также в самом хранилище.

В середине июня 2017 года "Энергоатом" заявил о планах поставить первые контейнеры с отработавшим ядерным топливом на ЦХОЯТ в первой половине 2019 года. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".