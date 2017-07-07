Вступило в силу соглашение об объединении энергосистем Украины-ЕС

07.07.2017, 16:55

Соглашение об условиях будущего объединения энергосистем Украины, Молдовы и Континентальной Европы вступила в силу. Об этом в Facebook написал врио директора компании Укрэнерго Всеволод Ковальчук.

"Одна неделя с момента подписания соглашения в Брюсселе - и абсолютное большинство подписей действующих членов ENTSO-E уже стоит под этим эпохальным для украинской энергетики документом", - написал Ковальчук.

Он добавил, что на подготовку этого соглашения ушло два года.

Ранее сообщалось, что госкомпания Укрэнерго 28 июня 2017 г. подписала соглашение об условиях присоединения к энергетической системе Европы. Впервые Украина подала заявку на присоединение к энергетической системе Европы еще в 2006 г.

Также Ковальчук заявил, что стоимость всех мероприятий, которые должны выполнить Укрэнерго и генерирующие компании Украины для синхронизации украинской энергосистемы с рынками электроэнергии Евросоюза, колеблется в пределах от 800 млн евро до 1 млрд евро. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.