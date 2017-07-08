08.07.2017, 12:27

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) после завершения действующего плана реформ.

Новая программа с одним из ключевых партнеров Украины - Международным валютным фондом - возможна, но только при условии выполнения действующей программы, принятой в марте 2015 года.

Об этом сказал Владимир Гройсман, общаясь с журналистами в Лондоне, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"У нас есть программа, которую должны выполнить и завершить. Возможно, будет потребность в новой программе, и я хотел бы начать - после завершения этой - новую программу сотрудничества. Это важно. Это как создавать новую программу действий - с новыми планами и вызовами. Я за новое движение", - заявил В.Гройсман.

По мнению премьер-министра, сотрудничество с МВФ поможет Украине преодолеть кризис.

"У нас открытый партнерский диалог, мы откровенны и понимаем друг друга, поэтому сможем найти оптимальные решения в интересах людей и развития государства. У нас есть повестка дня реформ, есть понимание путей их внедрения... И эти реформы нужны не МВФ, а Украине. Воплощение изменений позволит преодолеть кризис и обеспечить устойчивое экономическое развитие", - отметил В.Гройсман.

Международный валютный фонд отложил на более поздний срок выделение Украине очередного транша финансовой помощи.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".