В Мукачево из гранатомета обстреляли магазин

08.07.2017, 12:45

В субботу ночью, 8 июля, в Мукачево из ручного противотанкового гранатомета обстреляли магазин "Мотолюкс", расположенный возле местного рынка "ГИД".

Об этом сообщает интернет-издание "PMG.ua" со ссылкой на местную полицию.

"Сегодня около 3:20 ночи в милицию поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов, расположенных по улице Томаша Масарика (Матросова) в городе Мукачево, раздавались выстрелы", - сообщили изданию в полиции.

Полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили возле помещения магазина предмет, похожий на гранату. К счастью, взрывное устройство не сдетонировало и взрыв не произошел.

По данному факту внесены данные в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по статье 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

На место происшествия приехал и руководитель областной полиции Роман Стефанишин. Об этом сообщают Подробности.ua.