"Газпром": Спор с "Нафтогазом" разрешится не позднее 30 ноября

08.07.2017, 13:23

Стокгольмский арбитраж вынесет окончательное решение по спору относительно условий контракта на поставку газа от 2009 г. между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" не позднее 30 ноября 2017 г.

По информации "Интерфакса", об этом сообщил Газпром в проспекте евробондов для инвесторов.

"Газпром" напоминает, что 31 мая 2017 г. арбитраж вынес промежуточное (отдельное) решение по определенным вопросам. Газпром рассматривает возможность подачи апелляции на промежуточное решение шведского суда. Заключения по промежуточному решению для "Газпрома" могут быть оценены после того, как стороны арбитража, по требованию суда, достигнут или не смогут достигнуть договоренностей по определенным вопросам, но в любом случае после того, как будет вынесено окончательное решение", - сказано в заявлении Газпрома.

"19 июня 2017 г. арбитраж Стокгольма решил, что окончательное решение будет вынесено не позднее 30 ноября 2017 г.", - также сказано в документе.

До этой же даты Стокгольмский арбитраж намерен вынести окончательное решение и по спору по контракту на транзит газа между сторонами.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украины" и "Газпром" во исполнение отдельного решения Стокгольмского арбитража проводят серию переговоров, чтобы попытаться прийти к соглашению об изменениях к контракту и окончательных расчетов между сторонами. Если в ходе переговоров "Нафтогаз" и "Газпром" не придут к согласию относительно новых формулировок и определения подлежащих выплате сумм, окончательное решение примет арбитраж.

31 мая 2017 г. "Нафтогаз" получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в споре против "Газпрома". По сообщению главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, суд удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре цены с учетом рыночных условий. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.