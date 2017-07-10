Встреча Президента Украины с Государственным секретарем США

10.07.2017, 09:55

Президент Петр Порошенко обсудил вопросы восстановления территориальной целостности Украины и прекращение незаконной аннексии Крыма во время встречи с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Отдельно хочу отметить, что сегодня в повестке дня был и вопрос Крыма. Мне очень приятно констатировать, что и наши американские партнеры, и господин Государственный секретарь заверили меня, что Крым постоянно в повестке дня и вопрос обеспечения территориальной целостности и прекращение незаконной аннексии Крыма является также абсолютно твердым условием для снятия санкций с Российской Федерации", - подчеркнул Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США по итогам встречи.

Глава государства подчеркнул, что во время встречи детально обсуждался вопрос продления санкций против России. "Мы также сегодня подробно обсудили и получили заверения, что пока не будут выполнены Минские условия и не будет освобождена украинская территория, речь о снятии санкций не будет вестись", - подчеркнул Петр Порошенко.

В то же время он заверил, что трудно найти человека, который бы больше был заинтересован в снятии санкций, чем украинский президент. "Потому что санкции связаны с миром и освобождением украинской территории и я хочу этого больше всего", - отметил П.Порошенко.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон подчеркнул, что США поддерживают восстановление украинского суверенитета и территориальной целостности. "Санкции США и ЕС против России будут оставаться в силе, пока Москва не даст задний ход своим действиям, которые спровоцировали эти санкции", - подчеркнул Рекс Тиллерсон.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".