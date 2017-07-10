В Киеве велосипедисту выстрелили в лицо

10.07.2017, 10:19

В киевском жилмассиве Позняки поздно вечером 9 июля неизвестный в ходе конфликта выстрелил в лицо велосипедисту, последний доставлен в больницу.

Об этом в Facebook сообщает портал dtp.kiev.ua.

"На Григоренко 14 неизвестный в ходе конфликта выстрелил в лицо велосипедисту и спокойно ушел в соседний подъезд", - говорится в сообщении.

Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию, отмечает СМИ.

Также сообщается, что консьерж подъезда якобы отказывалась называть номер квартиры, в которой проживает подозреваемый в нападении.

На месте происшествия работали полиция и оперативно-следственная группа. О задержании подозреваемого не сообщается. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.