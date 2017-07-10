Президент: Украина начала дискуссию о введении Плана действий по членству в НАТО

10.07.2017, 16:03

Украина четко определила свою политическую будущее в сфере безопасности. Верховная Рада проголосовала Закон, который ставит целью наше будущее членство в НАТО - цель нашей международной безопасности.

Об этом сказал Президент Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО. Глава государства напомнил, что подписал этот закон и он вступил в силу, сообщает пресс-служба главы государства.

Отвечая на вопрос о дальнейшем формате сотрудничества между Украиной и НАТО или возможную подачу заявки на получение Украиной Плана действий по членству в НАТО или вступления в формат интенсифицированного диалога, который сейчас с ведет НАТО Грузия, Президент отметил, что сегодня, во время заседания Комиссии Украина-НАТО было четко отмечено о начале дискуссии о введении Плана членства для Украины. Эта украинская инициатива о начале дискуссии была с удовольствием принята со стороны Североатлантического Альянса.

Глава государства отметил, что "не существует какого-то особого пути в НАТО". При этом он напомнил, что 20 лет назад, когда Украина подписала с НАТО Хартию об особом партнерстве, в состав Альянса входило 16 членов, сегодня их количество увеличилось до 29 государств-членов НАТО.

Президент также подчеркнул, что сегодня более 60% украинцев поддерживают евроатлантической интеграции Украины и власть должна действовать в соответствии с этими стремлениями украинского народа.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил: "Каждая нация имеет собственное право на выбор своего пути, включая вопросы вступления в Североатлантический Альянс".

При этом он отметил, что решение о присоединении новых членов в Альянс принимается всеми странами-членами НАТО и страной, которая подает заявку на вступление. "Никто не имеет права влиять или блокировать процесс принятия этого решения. Потому что это суверенное правое независимой страны принимать решения относительно своего будущего", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Он приветствовал настроенность Украины на реформы и отметил, что наша страна настойчиво и целенаправленно движется в направлении к стандартам НАТО и достигла значительных успехов в реформировании сектора безопасности и обороны.

"НАТО будет продолжать поддерживать Украину на пути более глубокой сотрудничества с Альянсом", - отметил Генсек альянса. Он подчеркнул, что на вопрос членства Украины в НАТО никто кроме государств-членов НАТО и самой Украины не может ни влиять, ни блокировать.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ".