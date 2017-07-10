В Харьковской области грабители вынесли из магазина 3 килограмма золота

10.07.2017, 16:14

В Харьковской области в Первомайском неизвестные проникли в помещение салона ювелирных изделий и похитили золотые украшения общим весом более 3 кг. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

Сообщается, что к правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что салон ювелирных украшений, где она работает продавцом, ночью ограбили. Как выяснилось, злоумышленники проникли в здание торгового центра через окно второго этажа.

Они спустились на первый этаж, проломили стену и проникли в помещение салона, откуда похитили 3 кг 100 г ювелирных украшений.

Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса. Об этом сообщают Подробности.ua.