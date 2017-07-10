Запасы газа в украинских хранилищах увеличились до 12 миллиардов кубов

10.07.2017, 16:24

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 1 июля по 8 июля выросли на 2,9%, или на 337 млн куб. м, - до 11,929 млрд куб. м с 11,592 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

По данным компании, суточный объем закачки газа в подземные хранилища по состоянию на 8 июля составлял около 50,5 млн кубометров.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил о планах по накоплению в подземных газовых хранилищах (ПГХ) Украины к 1 октября 2017 года 17 млрд куб. м газа для прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов.

При подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов Минэнергоугля также настаивало на необходимости накопить 17 млрд куб. м газа, тогда как руководство "Нафтогаза Украины" уверяло, что 14,5 млрд куб. м будет вполне достаточно.

В результате, в отопительный сезон 2016-2017 годов Украина вошла с запасами "голубого" топлива на уровне 14,7 млрд куб. м и завершила сезон с 8,4 млрд куб. м. Об этом сообщает УНИАН