Коболев: "Нафтогаз" может не получить следующий транш ЕБРР на закупку газа

10.07.2017, 16:48

На круглом столе комитетов Верховной Рады "Ключевая роль Украины в энергетической безопасности Европы" глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что реформы "Нафтогаза" необходимо разморозить, иначе Украине может не получить следующий транш ЕБРР на закупку газа.

"Начатая в 2014-м реформа "Нафтогаза" должна быть разморожена, при этом она должна проводиться согласно плану. То есть, до конца июля должен быть принят финплан НАКа. Об этом говорят и кредиторы, акцентируя, что без этого не бадет очередного транша", - сказал Коболев.

В конце сентября ЕБРР одобрил выделение Украине $ 300 млн на закупку газа на зиму. Это возобновляемый кредит на 3 года, в течение которых "Нафтогаз" может погашать и снова занимать средства в пределах данной суммы для закупки европейского газа.

В целом пакет финансирования "Нафтогаза" для закупки "зимнего" газа составляет $ 1,3 млрд. Более половины этих средств - кредиты, которые Украине придется взять ($ 300 у ЕБРР и $ 500 у Всемирного банка), чтобы снять "обеспокоенности" ЕС и РФ о стабильности транзита газа зимой. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".