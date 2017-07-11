ЕБРР назвал условия возобновления кредитования "Нафтогаза"

11.07.2017, 16:11

НАК "Нафтогаз Украины" сможет использовать кредит на $300 млн в полном объеме после утверждения Кабмином финансового плана компании на 2017 год и продолжения реформы корпоративного управления. Об этом сказано в пресс-релизе "Нафтогаза".

В компании отмечают, что ЕБРР готов возобновить кредитование в полном объеме, если Кабмин выполнит несколько обязательств перед банком до конца июля.

Сообщается, что кредитный комитет ЕБРР принял во внимание намерение Кабмина утвердить до конца текущего месяца финплан "Нафтогазам и перечень ожидаемых показателей работы набсовета компании в приемлемой для банка форме.

"Эти средства важны для подготовки Украины к зимнему сезону в части закупки необходимых объемов газа. Вместе с тем, мы с пониманием относимся к решению ЕБРР и надеемся, что украинская сторона оперативно наверстает выполнение утвержденного плана реформы корпоративного управления", - отметил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Финплан "Нафтогазам был согласован набсоветом компании и подан в Кабмин на утверждение в апреле.

Кредитная линия ЕБРР в размере $300 млн была открыта в октябре 2015 года для закупки газа на западной границе Украины. Одно из условий предоставления кредита - реформа корпоративного управления в "Нафтогазе".

На прошлой неделе кредитный комитет ЕБРР одобрил предоставление "Нафтогазу" $66 млн в рамках кредитной линии на $300 млн.

В мае "Нафтогаз" полностью погасил заем в рамках кредитной линии ЕБРР. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.