12.07.2017, 09:09

В Киеве на Днепровской набережной произошла стрельба. Нападавший был задержан по горячим следам, пишет на своей странице в Facebook dtp.kiev.ua.

"Один мужчина с серьезными ранениями от травмата срочно госпитализирован. На месте работала полиция и скорая. Выезжала опергруппа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельба возникла "на ровном месте" возле круглосуточного магазина. "После выстрелов нападавший попытался скрыться", - добавили в dtp.kiev.ua. Об этом сообщает УНИАН.