Украина увеличит импорт газа из Польши

12.07.2017, 15:57

Оператор газотранспортной системы Польши Gaz-system и "Укртрансгаз" договорились об увеличении объемов поставки газа в Украину. Об этом сообщила пресс-служба Gaz-system.

Мощность поставок изменится с 1 сентября 2017 года. С начала осени по 30 апреля появится возможность импортировать из Польши в Украину 250 тыс. кубометров газа в час.

В летний период максимальные объемы поставок газа составят 167 тыс. кубометров газа в час. Так, в среднем по году поставляться может 208,5 тыс. куб. м газа в час.

Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 10 июля увеличился до 12,019 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза". Так, украинские ПХГ заполнены на 38%.

С ноября 2015 года Украина не закупает газ напрямую у российского "Газпрома", потому все импортированное топливо поступает в страну по реверсу - из Польши, Словакии и Венгрии. Об этом сообщает Сегодня.ua.