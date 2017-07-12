В Черновицкой области СБУ разоблачила схему отмывания средств

12.07.2017, 16:42

Сотрудники подразделения по контрразведывательной защите интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с фискальной службой и прокуратурой уличили масштабную схему отмывания средств в Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Организованная группа, в которую входили четверо буковинцев, наладила через фиктивные фирмы механизм легализации (отмывания) доходов, полученных в процессе экономической деятельности. Для вывода средств в "тень" злоумышленники по заказу предприятий проводили бестоварные финансово- хозяйственные операции с формированием фиктивного налогового кредита. На доходы, полученные в результате сделок, они закупали транспортные средства и недвижимость, в том числе, земельные участки в Киеве", - говорится в сообщении.

Как утверждают правоохранители, услугами злоумышленников пользовались несколько десятков предприятий из разных регионов Украины. По предварительным оценкам, ежемесячный размер сделок превышал 20 млн грн.

Сотрудники спецслужбы во время проведения обысков в офисах и по месту жительства участников группы обнаружили и изъяли 760 тыс грн, почти $110 тыс и 11 тыс евро, а также более сорока печатей и штампов различных предприятий, банковские карты, чековые книжки, оргтехнику и финансово- бухгалтерскую документацию.

На счета предприятий, которые использовались организаторами в противоправной деятельности, судом наложен арест.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.