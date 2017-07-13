Начальника Яворовского полигона подозревают в шпионаже в пользу РФ

13.07.2017, 13:44

СБУ подозревает начальника Яворовского полигона в работе на ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ.

Об этом свидетельствует определение Шевченковского райсуда Киева от 21 июня, которым был наложен арест на ноутбук, мобильный телефон, три DVD-диска, флэшку, принадлежащие подозреваемому.

Данный военнослужащий в 2015−16 годах, занимая должность начальника общевойскового полигона Международного центра миротворчества и безопасности (МЦМБ), воинская часть А4150, совершал сбор и передачу сведений противнику о деятельности центра.

"Во время дачи объяснений сотрудникам СБУ о его конфиденциальном сотрудничестве с ГРУ ГШ ВС РФ, он добровольно передал сотрудникам СБУ отрывок бумаги с надписью, ноутбук, диски и пароли к программе, а также флэш-накопитель, с помощью которых он осуществлял связь с представителями ГРУ ГШ ВС РФ", - сказано в решении суда.

Дело расследуется по ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена")

Начальником Яворовского полигона с 2011 года по нынешнее время является полковник Игорь Слисарчук.

Яворовский военный полигон (Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного) расположен в 30 км к северо-западу от Львова.

В среду, 12 июля, сотрудники Службы безопасности Украины проводили обыски во Львовском горсовете. Об этом сообщают "Факты и комментарии".