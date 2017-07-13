Обвиняемый в убийстве Немцова получил 20 лет

13.07.2017, 14:07

Суд вынес приговор по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова. Зауру Дадаеву, которого присяжные признали виновным непосредственно в убийстве политика, дали 20 лет колонии строгого режима, хотя прокуратура просила приговорить его к пожизненному заключению.

Кроме того, суд лишил его звания лейтенанта и ордена и обязал выплатить штраф в 100 тысяч рублей. Четверо других обвиняемых, которых суд счел соучастниками преступления, получили от 11 до 19 лет колонии. Приговор вступит в силу через 10 дней в случае, если ни одна из сторон его не обжалует.

При этом адвокаты обвиняемых уже пообещали подать апелляцию на решение суда и отстаивать невиновность своих клиентов. В частности, они убеждены, что доказательства в отношении Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева настолько сомнительны, что они всерьез надеются на отмену приговора.

Как следует из вердикта присяжных, Дадаев признан виновным в том, что вечером 27 февраля 2015 года выстрелил в Немцова не менее шести раз на Большом Москворецком мосту у стен Кремля в Москве.

Дадаев не признает вину. Сразу после задержания он дал признательные показания, но потом отказался от своих слов, заявив, что оговорил себя под пытками.

Предполагаемые соучастники преступления также получили длительные сроки: Анзор Губашев приговорен к 19 годам колонии, Шадид Губашев - к 16 годам, Темирлан Эскерханов - к 14 годам, а Хамзат Бахаев - к 11 годам. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По официальной версии, Немцова убили на почве религиозной ненависти. Следствие считает организатором и заказчиком преступления офицера батальона "Север" Руслана Мухудинова, он объявлен в международный розыск.

Родственники Немцова считают, что Мухудинов, фактически работавший водителем у Руслана Геремеева - замкомандира батальона "Север" и родственника депутата Госдумы Адама Делимханова - не мог организовать такое преступление. Они требуют проверить на причастность к убийству самого Геремеева, но допросить его следствию не удалось и в материалах дела он не фигурирует.

"Гособвинение просило для Дадаева пожизненное, суд не согласился. И теперь мы имеем, что нет организаторов, нет заказчиков и нет пожизненного для главного исполнителя", - согласна с ним адвокат Ольга Михайлова, также представляющая сторону потерпевших. Об этом сообщает BBC Украинская служба.