Порошенко предложил ЕК провести в 2018 г форумы об использовании ГТС Украины

13.07.2017, 15:44

Украинская сторона предложила Европейской комиссии провести в начале 2018 года форум в сфере привлечения инвестиций в украинскую экономику, а также форум о возможностях использования украинской газотранспортной системы с учетом обеспечения энергобезопасности Европы.

"Мы поручили отработать возможность организации в Брюсселе мощной инвестиционной конференции относительно Украины в начале 18 года", - заяви президент Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом ЕС Дональдом Туском и президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Он также сообщил: "Есть также намерение европейских газотранспортных операторов к совместной модернизации и эксплуатации украинской ГТС и хранилищ. Мы предложили Европейской Комиссии также провести в 2018 году конференции, международний форум относительно перспектив использования ГТС Украины".

Президент Европейского совета Дональд Туск передал президенту Петру Порошенко ратифицированное Соглашение об ассоциации с ЕС.

Ранее на пресс-конференции по итогам саммита президент Европейского совета Дональд Туск призвал к немедленному освобождению незаконно удерживаемых граждан Украины. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".