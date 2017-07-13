Суд арестовал Черноморский судостроительный завод Новинского

13.07.2017, 16:26

Печерский районный суд Киева наложил арест на 99% акций ПАО Черноморский судостроительный завод, входящего в Смарт-Холдинг Вадима Новинского.

Об этом говорится в определении суда от 21 июня.

Арестованные акции ЧСЗ распределены между 9 юридическими лицами.

Санкции наложены по ходатайству Генеральной прокуратуры в рамках уголовного производства, открытого в мае этого года. Само дело было открыто ГПУ по заявлению одного из депутатов Верховной Рады (имя не раскрывается). Другим определением суд наложил арест на все имущество завода.

Уголовное производство, как следует из текста судебного решения, открыто по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ФГИ, Минпромполитики, ПАО Херсонский судостроительный завод при внесении в 2011 году изменений в договор купли-продажи акций ГАХК Черноморский судостроительный завод.

Такие изменения, по мнению следствия, привели к уменьшению объема инвестиционных обязательств на сумму более 500 млн гривен, "что вызвало тяжкие последствия в виде убытков государству", а также умышленного доведения до банкротства ЧСЗ должностными лицами предприятия.

ЧСЗ находится в стадии банкротства с 2014 года. Инициатором банкротства является Балаклавское рудоуправление (БРУ), которое, как и ЧСЗ, принадлежит Новинскому.

Судостроительный бизнес Смарт холдинга объединяет компания Smart Maritime Group. SMG управляет Черноморским судостроительным заводом, Херсонским судостроительным заводом, Николаевским машиностроительным заводом и терминальным комплексом "Очаков". Бенефициаром Смарт-холдинга является бизнесмен и политик Вадим Новинский. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.